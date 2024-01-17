Ayvalık'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 düzensiz göçmen ve şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı değerlendirilen aracı durdurdu. Araçta bulunan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli ise gözaltına alındı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı değerlendirilen aracı durdurdu.
Araçta bulunan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddi aedilen şüpheli ise gözaltına alındı.