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Ayvalık'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 düzensiz göçmen ve şüpheli yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı değerlendirilen aracı durdurdu. Araçta bulunan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli ise gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı değerlendirilen aracı durdurdu.

Araçta bulunan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddi aedilen şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Afganistan Balıkesir Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Gözaltı Suç Göçmenler 3.Sayfa Güncel Haberler

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