Ayvalık'ta Göçmen Botu ile Sahil Güvenlik Botu Çarpıştı: 5 Ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan bir bot, Sahil Güvenlik botuna çarparak 5 kişinin ölümüne sebep oldu. Olay sonrası bir kişi ağır yaralanırken, kayıp olduğu değerlendirilen bir göçmen için arama çalışmaları devam ediyor.

1) GÖÇMEN BOTU, SAHİL GÜVENLİK BOTUNA ÇARPTI: 5 ÖLÜ

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan botun, Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurları tarafından icra edilen görev sırasında 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı. Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında denize düşen düzensiz göçmenlerden 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

Konuya ilişkin Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
