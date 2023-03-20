- Ayvalık'ta fok balığı güneşlenirken görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sevimli bir fok balığı güneşlenirken görüntülendi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmin başkent Ayvalık, fok balıklarının da uğrak yeri olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay yavru bir fok balığının ilçe merkezindeki mazgallardan içeri girerek Ayvalık sokaklarında görüntülenmesinin ardından, bu kez de yetişkin bir fok balığı güneşlenirken görüntülendi.

Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Tavuk Adası'nda kayalıkların arasında güneşlenip, uyurken amatör balıkçılar tarafından görüntülenen fok balığı, görüntülendiğini fark edince denize atlayarak gözlerden kayboldu.

Öte yandan fok balıklarının Ayvalık adaları ve Ayvalık körfezini yuva olmaya başlaması ise vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Amatör balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülenen sevimli fok balığının güneşlenmesine ait videoları kendisine ait yerel bir derginin sosyal medya hesaplarından Ayvalık halkıyla paylaşan Turan Karakoç, bilim adamlarınca belirlenen resmi verilere göre dünyada 600 adet, Türkiye de ise 62 adet fok balığının bulunduğunu ve bunların da kayıt altında olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir ay önce yavru bir fok balığının daha yolunu şaşırıp, bir mazgaldan girdiği Ayvalık sokaklarında görüntülendiğini hatırlatan Karakoç, "Bu nedenle de Ayvalık'ta iki-üç adet fok balığının yaşadığını düşünüyoruz. Bu yüzden de ilçemizde geçimini balıkçılıkla sağlayan arkadaşlarımızdan özel ricamız, bu soyu tükenmekte olan bu balıkları avlamasınlar. Bu sevimli deniz canlılarına hep birlikte sahip çıkmamamız gerekiyor" diye konuştu.