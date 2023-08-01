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Ayvalık'ta FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ayvalık'ta gerçekleştirilen operasyonda, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Z.K. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel

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