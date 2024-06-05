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Ayvalık'ta evde uyuşturucu imalatı ve satışı operasyonu

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde evde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla bir zanlı yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde evde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla bir zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 973 gram esrar, 66,44 gram toz esrar, 3,91 gram esrar tohumu, saksılarda ekili 20 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Şüpheli İ.E.A. uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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