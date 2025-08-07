Ayvalık'ta Eski Çöp Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, eski çöp depolama alanında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Küçükköy yolu üzerindeki eski çöp depolama alanında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri ve dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 8 araç ve 19 personel sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 17.00'de kontrol altına alındı. Müdahale sırasında bir itfaiye eri ise yaralandı. Yaralı, ambulansla Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı itfaiye erinin tedavisi sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.