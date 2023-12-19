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Ayvalık'ta düzensiz göçmen operasyonu: 18 göçmen ve 3 organizatör gözaltına alındı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen ile bu göçmenlere para karşılığı yardım ettikleri değerlendirilen 3 Irak uyruklu organizatör gözaltına alındı. Operasyonda, 9'u çocuk 18 Afganistan uyruklu göçmen ile 3 Iraklı organizatör yakalandı. Polis ekiplerince şüphelilerin üst aramasında organizatörlükten kazandıkları değerlendirilen 20 bin 700 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen ile bu göçmenlere para karşılığı yardım ettikleri değerlendirilen 3 Irak uyruklu organizatör gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 özel araca operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 9'u çocuk 18 Afganistan uyruklu göçmen ile 3 Iraklı organizatör yakalandı.

Polis ekiplerince şüphelilerin üst aramasında organizatörlükten kazandıkları değerlendirilen 20 bin 700 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Midilli Adası Yunanistan Balıkesir Irak Göçmen Kaçakçılığı Uluslararası İlişkiler Gözaltı Suç Politika Güncel Haberler

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