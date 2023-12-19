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Ayvalık'ta düzensiz göçmen operasyonu: 18 göçmen ve 3 organizatör gözaltına alındı

19 Aralık 2023 17:14 Güncelleme: 17:16 Abone Ol

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen ile bu göçmenlere para karşılığı yardım ettikleri değerlendirilen 3 Irak uyruklu organizatör gözaltına alındı. Operasyonda, 9'u çocuk 18 Afganistan uyruklu göçmen ile 3 Iraklı organizatör yakalandı. Polis ekiplerince şüphelilerin üst aramasında organizatörlükten kazandıkları değerlendirilen 20 bin 700 lira ile 100 dolar ele geçirildi.