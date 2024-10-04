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Ayvalık'ta Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi

Ayvalık'ta Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sahipsiz hayvanlara yiyecek vererek onlara destek oldular. Etkinlikte jandarma köpekleri ve palyaçolar da yer aldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye bünyesinde faaliyetini sürdüren Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kapılarını öğrencilere açtı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 5 ilkokuldan gelen öğrenciler tarafından hayvanlara yiyecek verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki uyuşturucu arama köpeği "Çilek" ile bomba arama köpeği "Erce"nin gösterileriyle renklenen etkinlikte palyaçolar, öğrencilerle oyunlar oynadı.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, gazetecilere, sahipsiz hayvanları korumanın, can dostları sevip okşamaktan ibaret olmadığını söyledi.

Herkesin, evlerinin önüne bir kap su, bir avuç mama bırakarak bu canlara destek vermeye başlayabileceğini belirten Arslan, "Bölgemizin en büyük barınaklarından birini inşa etmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda böylesi anlamlı bir günü orada kutlarız." dedi.

Etkinliğe, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, Veteriner İşleri Müdürü Göksel Aktaş ve jandarma köpek timleri katıldı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel

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