Haberler

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, yalnız yaşayan bir kadını hedef aldı. Kadının durumu fark etmesi üzerine yapılan operasyonda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yalnız yaşayan E.G. isimli kadını dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, önceki gün Ayvalık ilçesinde meydana geldi. Telefonla aradıkları E.G.'ye kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, tapu ve notere yönelik operasyon yapılacağını söyleyerek, yaşadığı evi satması gerektiğini belirtti. Şüpheliler ayrıca, nakit paralar üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağı gerekçesiyle paraların kendilerine teslim edilmesini istedi. Telefondaki kişilerden şüphelenen E.G., durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde E.G.'nin evi ve çevresinde önlem alarak teknik ve fiziki takip başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, E.G.'nin evine gelerek kendisini 'Yavuz Başkomiser' olarak tanıtıp paraları almak isteyen N.T.K.'yı suçüstü yakaladı. Eş zamanlı operasyonda, N.T.K.'yı otomobiliyle ilçeye getirdiği belirlenen sürücü A.İ. ile kendisini savcı olarak tanıtan B.T. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvalık Adliyesi'ne sevk edildi. N.T.K. ve B.T., dün çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, korsan taksicilik yaptığı belirlenen A.İ. hakkında adli işlem uygulandı. A.İ.'nin otomobili 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Can pazarı! 8 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! 'Yavuz Başkomiser' oyunu böyle bozuldu

Bir telefonla her şeyini alacaklardı! "Yavuz Başkomiser" oyunu bozuldu
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı

Babasını tekme tokat öldüresiye döven genç için hesap vakti