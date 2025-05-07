Ayvalık'ta Deprem Simülasyon Tırı ile Farkındalık Artırılıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait deprem simülasyon tırı vatandaşları bilinçlendiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Ayvalık Belediyesinin destekleriyle Tekirdağ'dan gelen tır, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırıldı.

İlçedeki öğrencilerin yanı sıra vatandaşların da ziyaret ettiği tırda oluşturulan suni sarsıntılarla deprem deneyimi yaşatıldı.

Tırda eğitimleri veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Jeoloji Uzmanı Ahmet Akyüz, vatandaşları depreme karşı bilinçlendirebilmek adına Ayvalık'ta bulunduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın bizlere karşı tepkileri olumlu yönde çok güzel oluyor. Özellikle de öğretmenlerimizle birlikte paydaş bir şekilde çalıştığımız için çalışmalarımız verimli oluyor." dedi.

Öğretmenlerin depreme karşı öğrencileri çok iyi bilinçlendirdiğini aktaran Akyüz, "Bunu net olarak görebiliyoruz. Okullarda teorik bilgi alan öğrenciler, simülasyon tırımıza gelip, deprem anını yaşadıklarında heyecan ve korkuyu da aynı anda hissettikleri için, okullarda aldıkları teorik bilgiyi pekiştirmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Akyüz, tırda 6 ile 7 şiddetinde suni deprem oluşturduklarını sözlerine ekledi.