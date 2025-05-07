AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Ayvalık'ta Deprem Simülasyon Tırı ile Farkındalık Artırılıyor

Ayvalık'ta Deprem Simülasyon Tırı ile Farkındalık Artırılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait deprem simülasyon tırı, vatandaşları ve öğrencileri depreme karşı bilinçlendirmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet veriyor. Tırda yapılan suni sarsıntılarla, deprem anı deneyimi yaşatılıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait deprem simülasyon tırı vatandaşları bilinçlendiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Ayvalık Belediyesinin destekleriyle Tekirdağ'dan gelen tır, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırıldı.

İlçedeki öğrencilerin yanı sıra vatandaşların da ziyaret ettiği tırda oluşturulan suni sarsıntılarla deprem deneyimi yaşatıldı.

Tırda eğitimleri veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Jeoloji Uzmanı Ahmet Akyüz, vatandaşları depreme karşı bilinçlendirebilmek adına Ayvalık'ta bulunduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın bizlere karşı tepkileri olumlu yönde çok güzel oluyor. Özellikle de öğretmenlerimizle birlikte paydaş bir şekilde çalıştığımız için çalışmalarımız verimli oluyor." dedi.

Öğretmenlerin depreme karşı öğrencileri çok iyi bilinçlendirdiğini aktaran Akyüz, "Bunu net olarak görebiliyoruz. Okullarda teorik bilgi alan öğrenciler, simülasyon tırımıza gelip, deprem anını yaşadıklarında heyecan ve korkuyu da aynı anda hissettikleri için, okullarda aldıkları teorik bilgiyi pekiştirmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Akyüz, tırda 6 ile 7 şiddetinde suni deprem oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi ifadeye gitti, tutuklandı
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.