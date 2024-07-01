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Ayvalık'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yapılan kutlama etkinliğinde, Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, yüzme ve yağlı direğe tırmanma yarışlarıyla devam etti. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi öğrencisi Arda Bozada tarafından "Bahriyeli Marşı"nın seslendirilmesiyle sürdü.

Meydandaki programa, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Liman Başkanı Fırat Çengel, daire amirleri, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botuyla açılan Yaman ve beraberindekiler, şehit denizciler anısına hazırlanan çelengi denize bıraktı.

Liman Başkanlığı önünde düzenlenen yüzme ve yağlı direğe tırmanma yarışlarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

100 metre genç erkekler serbest yüzme yarışında Tahir Can ile İbrahim Seyhan birinciliği paylaştı. 100 metre büyük erkekler serbest yüzme yarışında Mert Aytaç birinci, Doğuş Savca ikinci, Sercan Özer üçüncü oldu.

Günün en çok ilgi çeken yarışması olan yağlı direk etabında ise 8 yarışmacı yer aldı. Çekişmeli geçen ve yaklaşık 1 saat süren yarışmanın birinciliğini Mert Savca elde etti.

Derece girenlere çeyrek altın ve deniz malzemelerinden oluşan ödülleri Yaman ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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