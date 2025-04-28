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Ayvalık'ta Delfinn Motoryatında Yangın Çıktı

Ayvalık'ta Delfinn Motoryatında Yangın Çıktı
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Ayvalık ilçesindeki marinada bağlı 'Delfinn' isimli motoryatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, marinada bağlı 'Delfinn' isimli motoryatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

Ayvalık'ta marinada bağlı 17 metrelik 'Delfinn' isimli motoryatta, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Marina yetkilileri durumu itfaiyeye bildirirken, bir yandan da alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. İçinde kimsenin bulunmadığı motoryattaki alevler, 1 saatlik çalışma sonucu diğer teknelere sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği motoryatta çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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