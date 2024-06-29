Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta çöp döküm sahasında başlayan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp döküm sahasında başlayan yangın, zeytinliklere sıçradı. Yangın, hızlı rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekipleri ve su tankerleri müdahalede bulundu. Yangın sonucunda zeytin ağaçları ve hayvan kulübeleri zarar gördü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp döküm sahasında başlayıp zeytinliklere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Altınova Mahallesi'nde çöplükte henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, hızı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Otluk alana ve sahildeki Dalyan mevkisinde zeytinliklere sıçrayan yangının söndürülmesi için bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ayvalık Belediyesine ve bazı özel firmalara ait su tankerleri de müdahale için gönderildi.

Madra Çayı boyunca sazlıkta ilerleyen ve otluk alandaki iki ağıla zarar veren alevlerden korumak için 100'ün üzerinde büyükbaş, 35 buzağı ve 30'a yakın küçükbaş hayvan güvenli bölgeye götürüldü.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da olay yerine gelerek ekiplerden söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Güçlükle kontrol altına alınan yangın nedeniyle yaklaşık 25 hektar alandaki 70'e yakın zeytin ağacı, 100 saman balyası, hayvanseverler tarafından yaptırılarak konulan köpek kulübelerinin zarar gördüğü belirlendi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir İtfaiye Ayvalık Zeytin Yaşam Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi

Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Bakmadan Geçme

Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu? TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? (ÇÖZÜMÜ)
Sözleneceği gün kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Sözleneceği gün kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title