Ayvalık'ta çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cennet Tepesi mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Cennet Tepesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.