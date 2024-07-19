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Ayvalık'ta çıkan yangın kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde makilik alanda çıkıp zeytinliklere sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çakmak Mahallesi Aktepe mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.

2 helikopter ile 2 uçağın da katıldığı yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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