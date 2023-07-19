Ayvalık'ta çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmasına rağmen zaman zaman alevlenerek yürekleri ağza getiriyor. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangına karşı mücadele ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 4 gün önce Cennet Tepesi eteklerinde çıkan yangın kontrol altına alınmasına rağmen, zaman zaman alevlenerek yürekleri ağza getiriyor.

Türkiye ; sıcak havaların yanı sıra nem oranının düşük olduğu bu günlerde dört bir yandan gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınları söndürebilmek için adeta canlarını dişlerine takarak insanüstü gayretler gösteren itfaiye ekipleri, bir yandan da kontrol altına alınan orman yangınlarında, esen rüzgarın da etkisiyle yeniden tutuşan alevlere anında müdahale ederek de bu çabalarını sürdürüyor.

Ayvalık'ta, Cennet Tepesi eteklerinde 4 gün önce ağaçlık alanda çıkan yangını söndürmeyi başaran itfaiye ekiplerinin gece gündüz süren mesailerinin bir bölümü de söndürülen alanlarda yeniden başlayan alevlerle mücadele ile geçiyor.

21 arazöz ve onlarca itfaiye ekibinin yanı sıra yüzlerce vatandaşın çabalarıyla yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangının ardından ağaçlık alanda, pek çok çam ağacının zarar gördüğü ve aynı bölgede yaşayan; kirpi, kaplumbağa, yılan, kuş ve börtü böcek gibi yüzlerce canlının da alevlerden kaçamayıp telef olduğu gözlendi.

Öte yandan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sıcak havalarda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, özellikle sıcak ve nem oranının düşük olduğu bugünlerde herkesin daha da hassas olmalarını istedi. - BALIKESİR