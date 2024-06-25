Ayvalık'ta çıkan çöp yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ayvalık'ta çöp depolama alanında çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ayvalık'ta çöp depolama alanında çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
OGM, Balıkesir Ayvalık'ta çöp depolama alanında 2 saat önce yangın çıktığını, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan mücadele edildiğini açıklamıştı.
OGM, X hesabından yangının kontrol altına alındığını duyurdu. OGM'nin paylaşımı şöyle:
"Balıkesir Ayvalık'ta çöp depolama alanında başlayarak yayılış gösteren yangın yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı."