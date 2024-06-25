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Ayvalık'ta çıkan çöp yangını kontrol altına alındı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ayvalık'ta çöp depolama alanında çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ayvalık'ta çöp depolama alanında çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM, Balıkesir Ayvalık'ta çöp depolama alanında 2 saat önce yangın çıktığını, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan mücadele edildiğini açıklamıştı.

OGM, X hesabından yangının kontrol altına alındığını duyurdu. OGM'nin paylaşımı şöyle:

"Balıkesir Ayvalık'ta çöp depolama alanında başlayarak yayılış gösteren yangın yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı."

Kaynak: ANKA / Güncel

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