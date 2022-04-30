Ayvalık'ta çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar otoparka çekiliyor

AYVALIK, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çürümeye terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar, zabıta ekiplerince toplatılarak otoparka çekiliyor.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, araç ve yaya ulaşımına engel olmasının yanı sıra hurda araçların neden olduğu çevre kirliliğine karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile çalışma başlattı.

Ekipler, Ayvalık Sanayi Sitesi, ilçe merkezi ile Altınova, Küçükköy ve kırsal mahallelerdeki ara sokaklarda atıl durumdaki hurda araçları topluyor.

Araçlar çekicilere yüklenerek Altınova Mahallesi'nde bulunan belediye bünyesindeki yediemin otoparkına götürülüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hurda araçların çevre kirliliğinin yanı sıra zamanla tehlike oluşturduğunu belirtti.

Hurda araçların toplanmasıyla kötü görüntü ve çevre kirliliğinin de ortadan kaldırılması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.