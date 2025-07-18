Ayvalık’ta Atlı Jandarma Birliği Göreve Başladı

Ayvalık’ta Atlı Jandarma Birliği Göreve Başladı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahillerde güvenliği sağlamak için atlı jandarma birliği devriye görevi yapmaya başladı. Üç at ve altı personelden oluşan birliğin, tatilci ilgisiyle dikkat çekiyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahillerde güvenliğin sağlaması amacıyla atlı jandarma birliği göreve başladı.

İlçenin en çok turizm hareketliliğinin yaşandığı noktalarından Sarımsaklı ve Badavut plajları ile Şeytan Sofrası bölgesinde yaz sezonu boyunca 3 at ve 6 personelden oluşan jandarma birliği devriye görevi yapacak.

Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) yetiştirilen "Heybet", "Manas" ve "Yankı" isimli atlarla gerçekleştirilen uygulama, tatilcilerin de ilgisini çekiyor.

Bazı tatilciler, 10 Eylül'e kadar bölgede görev yapacak birlikle fotoğraf çektirdi.

Ankara'dan Ayvalık'a tatil için gelen Özge Özkan, uygulamanın hoşuna gittiğini, kızının da atları çok sevdiğini söyledi.

Atlı birliğin ilgi çektiğini belirten Özkan, "Jandarmanın sahillerde bu şekilde gezmesiyle kendimizi güvende hissediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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