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Ayvalık'ta Atatürk Heykeline Saldırı Protesto Edildi

Ayvalık'ta Atatürk Heykeline Saldırı Protesto Edildi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline yapılan balyozlu saldırı, CHP ve diğer parti temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasıyla kınandı. Katılımcılar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıdı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline balyozlu saldırı, basın açıklamasıyla protesto edildi. CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasına CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi adına Melda Yücel, İYİ Parti İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, MHP İlçe Başkanı Hasan Ustalı, Ülkü Ocakları adına Mehmet Kemal Doğrul konuşma yaparak saldırıyı kınadı. Basın açıklamasına katılanlar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıdı.

Haber - Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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