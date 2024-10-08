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Ayvalık'ta Atatürk Heykeline Balyozlu Saldırı

Ayvalık'ta Atatürk Heykeline Balyozlu Saldırı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir kişi elindeki balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Saldırgan, çevredeki vatandaşlar tarafından engellenerek polis tarafından kurtarıldı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen saldırgan hastaneye kaldırıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline balyozlu saldırı yapıldı. Çevredekilerin engel olmaya çalışıp darbettiği M.Ç., polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan M.Ç.'nin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Meydanı'na, saat 11.30 sıralarında gelen M.Ç., elindeki balyozla Atatürk heykelinin kaidesine tırmandı. Şüpheli, balyozla Atatürk heykeline vurmaya başladı. Heykelin bacak kısmında hasar meydana gelirken, çevredekiler durumu polise bildirdi. Ardından çevredekiler, elindeki balyozu alıp M.Ç.'ye engel olmak istedi. Bu sırada kalabalıktan bazı kişiler, tekme ve yumruk atıp M.Ç.'yi darbetti. Bu sırada bölgeye gelen polis ekipleri, M.Ç.'yi kalabalığın elinden kurtardı. M.Ç., tedavisi için Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen saldırganın işlemlerini sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, M.Ç.'nin 6 yıldır psikolojik sorunları olduğu, bu nedenle Ayvalık Devlet Hastanesi ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Politika 3-sayfa Ayvalık Güncel Polis Sanat Suç

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