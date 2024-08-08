Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta Arızalanan Lastik Botla Kurtarılan 11 Düzensiz Göçmen

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bindikleri lastik bot arızalanan 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayvalık açıklarında motor arızası yaşayan lastik bot, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenlere insani yardımlar yapıldı ve yasal işlemler başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bindikleri lastik bot arızalanan 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun, motor arızası nedeniyle Ege Denizi'nde akıntı etkisiyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri harekete geçti.

Sürüklenen 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen, bölgeye gönderilen KB-4510 isimli Sahil Güvenlik Botu ile kurtarıldı.

Ayvalık'a ait Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere burada yiyecek, ilaç, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında yasal işlemler yapılan düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ayvalık Göçmen Çocuk Dünya Güncel Haberler

Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

 İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti

İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti

 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak

Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title