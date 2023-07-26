Ayvalık'ta Akıntıya Kapılan Aile Cankurtaran Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde botun akıntıya kapılması sonucu büyük panik yaşayan aileyi, cankurtaran ekipleri kurtardı. Ayvalık Sarımsaklı plajında poyrazın etkisiyle akıntıya sürüklenen bottaki ailenin büyük panik yaşadığına tanık olan denizdeki kişiler, durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi cankurtaran ekiplerine bildirdi. Ekipler, botu sahile çıkartırken, aile yardımlarına koşan ekiplere teşekkür etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde botun akıntıya kapılması sonucu büyük panik yaşayan aileyi, cankurtaran ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Sarımsaklı plajında poyrazın etkisiyle akıntıya sürüklenen bottaki ailenin büyük panik yaşadığına tanık olan denizdeki kişiler, durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi cankurtaran ekiplerine bildirdi. Ekipler, botu sahile çıkartırken, aile yardımlarına koşan ekiplere teşekkür etti. - BALIKESİR