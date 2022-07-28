Ayvalık'ta ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Ayvalık'ta ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ayvalık'ta ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ayvalık ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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Ayvalık ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hamdibey Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, 4 dönüm alan ile 10 ağaç zarar gördü.

AA / Suat Salgın - Güncel

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