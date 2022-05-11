Ayvalık'ta 75 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık'ta 75 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ayvalık'ta 75 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki ayrı lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen toplam 75 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki ayrı lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen toplam 75 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca lastik botları patlatılarak Türk karasularına itilen 75 göçmen Ege Denizi'nde ölüme terk edildi.

Hemen harekete geçen ve olay yerine giden Sahil Güvenlik botları, göçmenleri kurtararak Cunda Adası'na getirdi.

Buradaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edilmesi bekleniyor.

(Suat Salgın-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title