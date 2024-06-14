Ayvalık'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurda kaçak girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçede operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca, bir otomobil ve 12 bin 695 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan bir göçmen kaçakçılığı şüphelisinin işlemleri sürüyor.