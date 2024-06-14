Ayvalık'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurda kaçak girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Operasyonda, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, bir otomobil ve 12 bin 695 liraya el konuldu. Gözaltına alınan bir göçmen kaçakçılığı şüphelisinin işlemleri sürüyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurda kaçak girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçede operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Ayrıca, bir otomobil ve 12 bin 695 liraya el konuldu.
Gözaltına alınan bir göçmen kaçakçılığı şüphelisinin işlemleri sürüyor.