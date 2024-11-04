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Ayvalık'ta 42 Düzensiz Göçmen ve 1 İnsan Kaçakçısı Yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri, Yunanistan'a gitmek isteyen 42 düzensiz göçmeni ve bir insan kaçakçısını yakaladı. Düzensiz göçmenlere ait şişme bot ve motor da ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Hakkıbey yarımadasında bulunan ormanlık alanda, Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 37 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda düzensiz göçmenleri taşımada kullanılan şişme bot ve bot motoru ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonda, ticari taksi içerisinde 5 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda yakalanan 42 düzensiz göçmen ise işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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