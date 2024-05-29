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Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri, Yunanistan'a geçmek için hazırlık yapan 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda Afganistan ve İran uyruklu göçmenler ile şişme bot ve bot motoru ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda yabancı uyruklu bir grubun, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yaptığını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 37'si Afganistan, biri İran uyruklu 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerin yanlarında ise şişme bot ile bot motoru ele geçirildi.

Haklarında yasal işlem başlatılan 38 düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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