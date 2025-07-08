Ayvalık'ta 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı. Operasyonda çeşitli kaçakçılık malzemeleri de ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvalık ilçesi Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 2 otomobil, 1 bot, 1 bot motoru ve 4 pompa, 6 bot zemin tahtası ve 30 litre akaryakıt ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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