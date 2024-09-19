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Ayvalık'ta 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmeye çalışan 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 13'ü çocuk olan göçmenlere insani yardımlar yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-40" ile bölgeye ulaşan ekipler, 13'ü çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

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