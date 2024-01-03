Ayvalık'ta 20 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı gözaltına alındı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı. İki zanlı ise gözaltına alındı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında Ayvalık'ta 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekiplerce göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 panelvan minibüse el konuldu.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Başkanlığına sevk edilecekleri öğrenildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.