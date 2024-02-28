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Ayvalık'ta 14 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 minibüse el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ayvalık'ta 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Ekiplerce göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 minibüse el konuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Jandarma Göçmen Politika Güncel Haberler

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