Ayvalık'ta 13 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 13 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 3 zanlının insan kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Operasyonda, şüphelilerin kullandığı minibüs ve ticari taksinin yanı sıra tekne motoru, şişme bot, el pompası gibi materyaller ele geçirildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.