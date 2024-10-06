Ayvalık'ta 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ahşap teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye "KB-111" isimli Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

Ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan tekneyi durdurdu ve aralarında 3 çocuğun bulunduğu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.