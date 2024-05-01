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Ayvalık'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İşçi temsilcileri, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan oluşan kortej, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Programda konuşmalar yapıldı ve müzik eşliğinde halay çekildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kutlamalar için Marina Kavşağı'ndaki Öğretmenevi önünde toplanan işçi temsilcileri, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan oluşan kortej, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de bulunduğu kortej, seslendirdikleri marşlarla Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Açılan pankart ve dövizlerle gerçekleşen yürüyüşün ardından grup, polis nezaretinde meydana alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Belediye-İş Temsilciliğinden Hazel Güvenç Çağlar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, halay çekilmesi, sahnedeki müzik grubunun seslendirdiği şarkı ve marşlarla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Balıkesir 1 Mayıs Politika Güncel Haberler

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