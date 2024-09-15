Ayvalık'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, daire amirleri ve çok sayıda kişinin katıldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediyesi çelenkleri anıta bırakıldı.

Belediye Başkanı Ergin, programda yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin ilk kurşununun 28 Mayıs 1919'da Ayvalık'ta karaya çıkan işgalci Yunan kuvvetlerine karşı Yarbay Ali Bey (Ali Çetinkaya) komutasındaki 172. Alay tarafından atıldığını hatırlattı.

Bu ilk direnişte Üsteğmen Fahri Bey ile 3 askerin şehit olduğunu belirten Ergin, "Ayvalık'ta ilk kurşun atılırken Gazi Mustafa Kemal Paşa daha Kurtuluş Savaşı'nı başlatmamıştır, kongreler yoluyla halkı örgütleme faaliyetine girişmemiştir, daha ufukta Milli Mücadele'yi yürütecek olan İstiklal Ordusu cephelerde gözükmemiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi daha kurulmamıştır. aşta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bu uğurdaki tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim, ruhları şad olsun. İyi ki bu toprakların evlatlarıyız. 15 Eylül, Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun." diye konuştu.

Öğrencilerin günün anlam ve önemine ait şiirleri seslendirmesi ve halk oyunları gösterilerinin ardından resmigeçit yapıldı. Törenin bu bölümünde, resmi araçların korteji ve bazı sivil toplum kuruluşlarının vatandaşlara şeker, sebze ve meyve dağıtmaları renkli görüntüler oluşturdu.