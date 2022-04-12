Ayvalık ile Midilli arasındaki yolculu gemi seferleri iki yıl sonra yeniden başladı

AYVALIK, BALIKESİR (Bültenler) - Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan sabah saat dokuz itibariyle hareket eden iki katamaran Midilli'ye ulaştı.

14 Nisan Perşembe günü sabahı Midilli'den yolcu alıp Ayvalık'a Yunan kafile getirecek olan katamaranlar Ayvalık esnafı tarafından heyecanla bekleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık-Midilli arasında yapılan ve iki yaka arasında yolcu taşımacılığının yapıldığı son düzenli seferin 5 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildiğini belirtti. Karşılıklı seferlerin ekonomik anlamda hem belediyeye hem Ayvalık esnafına ciddi katkıları olduğunu hatırlatan Başkan Mesut Ergin, Ege Denizi'nde Türk-Yunan dostluğunun en önemli unsuru olan seferlerin 25 ay sonra başlamış olması nedeniyle Ayvalık'ta hemen her kesimin heyecan duyduğunu söyledi.

Başkan Ergin şöyle konuştu:

"Midilli'den buraya gelen, Türkiye'den Midilli'ye giden çok ciddi bir ekonomik alışkanlığımız vardı. Midilli Adası'ndan gelen turistlerin Ayvalık esnafına ve ekonomisine çok ciddi katkıları vardı. Ne yazık ki 25 aydan bu yana bu ekonomik hareketlilikten Ayvalık olarak yararlanamadık. Şu anda bugün Ayvalık'tan Midilli'ye yönelik ilk seferler başlamış durumda. Tabi bizim asıl beklentimiz 14 Nisan Perşembe günü Midilli Adası'nda ilçemize gelecek olan kalabalık turistlerdir. İnşallah bundan sonraki süreçte, pandemi dönemi gibi bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü bu sınır kapısı Ayvalık'ımıza ekonomik anlamda çok ciddi katkı sağlıyor. Tabi bunun yanında da iki ülke ilişkilerinde çok ciddi bir bağ kurmamıza vesile oluyor. Bu nedenle de deniz hudut kapımızın açılması bizi son derece mutlu etmiştir. İnşallah ülke olarak böylesi süreçler yaşamayız

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Ayvalık Belediyesi meclis üyesi Ali Jale de ilk seferin Ayvalık turizmine, esnafına cansuyu olmasını diledi.Ali Jale, "Bugün 25 ay sonra sınır kapısını açılmasıyla seferlerimize yeniden başlıyoruz. Bugün regüler olarak ilk seferi gerçekleştiriyoruz.Heyecanlıyız. Aslında çok uzun yılardır bu işi yapmamıza rağmen seferlerimize bu kadar ara vermiştik. 25 ay sonra kapıların yeniden açılması ve işimize geri dönüyor olmamız ve her şeyden önce Midilli halkı ile Ayvalık halkını yeniden buluşturmak bize umut veriyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız bir sezon olmasını temenni ediyorum. Pandemi sürecinden en çok etkilenen bizim işkolumuz oldu. Ama bizimle birlikte Ayvalık esnafı da, ilçe ekonomisi de oldukça fazla bu süreçten etkilendi. Tabi bu süreçte Midilli'nin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran olan Türk turistler de Midilli'yi çok özledi. Tabi aynı şekilde Midilli halkı da Ayvalık'ı özledi. Dolayısıyla özlemler karşılıklı oldu. Ben inanıyorum ki, 2019 yılını aratmayacak bir sezonu yakalayacağız" diye konuştu.

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