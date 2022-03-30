Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi'nde 58. Kütüphane Haftası Kutlandı - Haberler

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Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi'nde 58. Kütüphane Haftası Kutlandı

Bültenler - Güncel
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Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi'nde 58. Kütüphane Haftası Kutlandı

"Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi'nde başladı

Açılış konuşmalarının ardından Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlanan "Kütüphaneler Kenti Ayvalık" film gösteriminin ardından Ayvalık Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin düzenlediği müzik ziyafetinin ve konuşmalara geçildi.

Programa Ayvalık Belediye Başkanı Vekili M. Serdar Tuç, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Ayrıca çok sayıda vatandaş da programı yerinde takip etti.

Konuşmaların sonunda en çok kitap okuyucularına hediyeleri verildi. Hediye takdimlerinin ardından 58. Kütüphane Haftası Kutlaması etkinliğinin birinci günü tamamlanmış oldu. Etkinlikler hafta boyunca kentin farklı noktalarında ve kütüphanelerde devam edecek.

Bültenler / Güncel

Ayvalık Belediyesi, Kütüphane Haftası, Müzik, Film, Güncel, Haberler

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