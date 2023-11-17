Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınıyor

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi yeni hizmet binasına taşınmaya hazırlanıyor. İnşaatı tamamlanan bina, tüm temizlik işleri personelini, ekipmanlarını ve temizlik araçlarını bir çatı altında toplayacak.

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri, destek ve kademe hizmetlerini tam donanımlı bir binada topluyor. Tam donanımlı binada, belediye hizmetlerinde kullanılan araçların bakım, onarım ve tamirinden, araç, malzeme temizleme istasyonlarına, depolama alanlarına tüm ayrıntılar düşünüldü. İki katlı yapının üst katında, personelin dinlenme alanları, sosyal alanlar, yemek bölümü, toplantı ve yönetim alanları yer alacak.

İnşaatı tamamlanan binanın açılışı kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek. Binanın açılmasıyla, destek ve kademe hizmetleriyle birlikte artık daha kullanışlı ve koordineli olarak çalışmalarını sürdürecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, inşaatı tamamlanan ve tüm temizlik işleri personelinin, ekipmanlarının ve temizlik araçlarının bir çatı altında toplayacak olan binaya taşınmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Ergin, destek hizmetleri bünyesindeki ahşap, metal ve tüm atölyeler ile kademe hizmetlerine bağlı tüm araç filosunun bir arada toplanıp hizmetleri daha organize bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti.