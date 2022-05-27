Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu öncesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Haberler

Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ayvalık'ın dört bir noktasına görsel zenginlik kazandırmak adına peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarına büyük bir önem veriyor. Ot temizliği, çim biçme, temizlik, sulama, bakım ve onarım, çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen, yol kenarı, park ve yeşil alanlarda iyileştirme çalışmalarının, yanı sıra refüj ve kavşaklarda ağaç dikimi ve çevre düzenleme faaliyetleri sürdürülüyor.

Kent genelinde bulunan park ve bahçelerde bakım onarım çalışmaları ve yeni yapılan akıllı kavşaklarda yeşillendirme ve düzenleme çalışmaları yapılması talimatını veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kentimizde cadde, bulvar ve refüjlerdeki ağaçlar ile peyzaj çalışmalarında; estetik ve görsel bir zenginliğe sahip, daha kaliteli, daha temiz yaşam alanları sunmak amacıyla çevre düzenleme ve ağaç dikimi çalışmalarımıza önem veriyoruz. Kuru otların temizliği, yol kenarları ve parklarda düzenleme çalışmaları ile kentimizi yaz sezonuna hazırlıyoruz. Yapılan çalışmalarımız yaz kış aralıksız devam etmektedir" dedi.

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