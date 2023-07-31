Ayvalık Belediyesi Küçükköy Mahallesi'nde Yol Sorununu Çözdü

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Tepecik mevkiinde tamamlanan yol yapım çalışmasıyla 20 yıllık sorunu çözüme kavuşturdu. Ayvalık Belediyesi ekipleri, 19 bin metrekarelik kilit parke taşı ve bin metrekarelik bordür ile Küçükköy Mahallesi sakinlerini toplam 20 bin metrekarelik yeni bir yola kavuşturdu. Büyük bir sorunu daha ortadan kaldırdıklarını ve geniş kapsamlı bir işi daha kısa sürede tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şunları söyledi: '4 cadde ve 7 sokağı kapsayan çalışmaların sonucunda Tepecik mevkiinin 20 yıllık yol sorununu çözdük. Yeni yolların çocuklardan yaşlısına tüm mahalle sakinleri tarafından beğenilmesi bizler için büyük bir mutluluk. Çalışmalarımıza kentimizin farklı bölgelerinde aralıksız şekilde devam edeceğiz. Ayvalık'ımızın her noktasına nefes aldıracak çalışmalar üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz.'

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Tepecik mevkiinde tamamlanan yol yapım çalışmasıyla 20 yıllık sorunu çözüme kavuşturdu.

Ayvalık Belediyesi ekipleri, 19 bin metrekarelik kilit parke taşı ve bin metrekarelik bordür ile Küçükköy Mahallesi sakinlerini toplam 20 bin metrekarelik yeni bir yola kavuşturdu. Büyük bir sorunu daha ortadan kaldırdıklarını ve geniş kapsamlı bir işi daha kısa sürede tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şunları söyledi:

"4 cadde ve 7 sokağı kapsayan çalışmaların sonucunda Tepecik mevkiinin 20 yıllık yol sorununu çözdük. Yeni yolların çocuklardan yaşlısına tüm mahalle sakinleri tarafından beğenilmesi bizler için büyük bir mutluluk. Çalışmalarımıza kentimizin farklı bölgelerinde aralıksız şekilde devam edeceğiz. Ayvalık'ımızın her noktasına nefes aldıracak çalışmalar üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz."