Ayvalık Belediyesi Konteyner Yıkama ve Dezenfeksiyon Aracı İle Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Ayvalık Belediyesi'nin hizmet araçları filosuna yeni katılan Konteyner Yıkama ve Dezenfeksiyon Aracı, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda özellikle yaz aylarında, kötü koku ve haşere üreme noktalarının başında yer alan çöp konteynerleri, yeni alınan hizmet aracıyla hem yıkanıyor hem dezenfekte ediliyor hem de ilaçlanıyor. Ayvalık Beelediye Başkanı Mesut Ergin, çalışmaların yıl boyunca kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.

Ayvalık Belediyesi'nin hizmet araçları filosuna yeni katılan Konteyner Yıkama ve Dezenfeksiyon Aracı, çalışmalarına son sürat devam ediyor. "Daha temiz bir Ayvalık mümkün" sloganıyla yola çıkan Ayvalık Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda özellikle yaz aylarında, kötü koku ve haşere üreme noktalarının başında yer alan çöp konteynerleri, yeni alınan hizmet aracıyla hem yıkanıyor hem dezenfekte ediliyor hem de ilaçlanıyor.

Ayvalık Beelediye Başkanı Mesut Ergin, "Modern donanımı ile 3 dakika içerisinde konteyneri temizleyen çevre dostu araç, pis suyu kendi içerisinde barındırarak dışarı vermiyor. Konteynerlerin temizliğinde doğaya zarar vermeyen bakteri önleyici, kir sökücü ve koku giderici ilaçlar kullanılıyor. Böylece görüntü kirliliği, koku, larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunuyor. Kent genelinde her mahallede belirlenen periyotlarla konteynerlerin ve konteyner alanlarının yıkama, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları kesintisiz olarak yıl boyunca devam edecek" dedi.