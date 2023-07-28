Ayvalık Belediye Başkanı, çöp atanlara ilginç bir mesaj verdi

Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin'in, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşım, günün konusu oldu.

Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi'ne ait Kırlangıç AVM'de bulunan dünyaca ünlü bir kahve satış şubesinin önünde, kahvelerini içtikten sonra çöplerini bırakıp gidenler için manidar bir paylaşımda bulundu.

Başkan Ergin, boş bardakların üzerinde bulunan isimlere hitaben yaptığı paylaşımda, "Afiyet olsun Tuğçe Hanım ve Demir Bey. Güzel bir gün batımında kahvenizi yudumladıktan sonra çöplerinizi de size en yakındaki çöp kutusuna atar mısınız? Arkadaşlar o muhteşem batan güneşin, en sıcak olduğu saatlerde onları toplayıp, çevremizi temizlemeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde, yaklaşık 40 derece hava şartları altında ter döküp, emek vererek sorumsuzca atılan çöpleri toplayan temizlik işlerinin güç şartlarda işlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarına işaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin'in bu paylaşımının altına, vatandaşlar da olumlu yorumlar yazarak destek verdi. - BALIKESİR