Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi'yle ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı - Haberler

Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi'nin Kırlangıç Yaşam Merkezi'ndeki binada sanatseverlerle 4 Haziran Cumartesi günü buluşacağını hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, ayrıca mübadelenin yüzüncü yılında, "Mübadele Müzesi"nin hazırlıklarının da sürdürüldüğünü, kente ardı ardına iki müze birden kazandırmanın gurunu yaşadıklarını söyledi.

Necdet Bezmen küratörlüğünde Ayşe Mina Esen'in koleksiyonundan seçilen 619 aşkın tarihi eserin Ayvalık'ta ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını vurgulayan Başkan Ergin, "Yeni bir kültürel alanı yaşama geçiriyoruz. Turizm, doğa, meze, zeytinyağı ve gastronomi kültürünün yanında kentimize gelecek kuşaklara bir kültürel miras emanet edeceğiz. Ayvalık,müzeler kenti olarak da bilinecek, tanınacak. Müzede Anadolu'nun değişik yerlerine ait Kalkolitik Çağ'dan günümüze kadar tarihlenen eserler sergilenecek. Koleksiyonda pişmiş toprak, gümüş, bronz, demir, kemik, cam günlük kullanım ve süs eşyaları ile mermerden heykeltıraşlık eserler yer alacak. Müzenin ilgi odağı olmasını bekliyorum" dedi.

Öte yandan, Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi'ndeki eserlerin seçiminde Ayvalık Ayazması restorasyonu projesini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özyiğit de yer aldı.

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