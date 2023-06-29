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Ayvalık açıklarında Midilli'ye geçmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında Midilli'ye geçmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan botta bulunan göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" tarafından durdurulan botta yakalanan 9 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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