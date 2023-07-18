Ayvalık açıklarında Midilli'ye geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık açıklarında, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" tarafından lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.
Hareketli botu durduran ekipler, 41 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel