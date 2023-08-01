Ayvalık açıklarında Midilli'ye geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ile durdurulan lastik bottaki 32 yabancı uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel