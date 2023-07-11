Ayvalık açıklarında Midilli Adası'na geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.
Sahil Güvenlik Botu "KB-4305" tarafından durdurulan botta yakalanan 27 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel