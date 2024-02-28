Ayvalık açıklarında mahsur kalan 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken adada mahsur kalan 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik botu "KB-115" görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Dalış Timinin de destek verdiği çalışmada, adada mahsur kaldığı tespit edilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.