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Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botları tespit etti.

"TCSG-28", "TCSG-8" ve "KB-4510" ile bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini alan ekipler, "KB-4510" botuyla bölgeye hareket etti. Ekipler, bu bottaki 12 kişiyi de kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan Balıkesir Güncel Haberler

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